«Я тебя вырублю»: олимпийский боксер пообещал отправить в нокаут уральского депутата

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев записал видео, в котором вызвал на бой депутата свердловского заксобрания Андрея Гориславцева. Причиной данного решения стали, по словам спортсмена, поступки Гориславцева.

На видеозаписи можно увидеть, как Мехонцев бьет спортивную грушу. После он говорит, что таким образом в 2005 году «нокаутировал будущего депутата заксобрания Андрюшу Гориславцева». Андрюша, не обижайся — лучше выйди на ринг. Я тебя вырублю, понял?заявил спортсмен. Видеозапись является «новогодним поздравлением». По словам Мехонцева, депутат заблокировал его, поэтому ролик передавался через общих знакомых. Однако, по мнению Гориславцева, боксер таким образом лишь позорит сам себя. У человека нет ни стыда, ни совести. Такие ролики — позор бокса и спорта: их видят дети, кто-то берет с него пример,рассказал Ура.ру Андрей Гориславцев. Также он допускает факт того, что видео было заказано и оплачено, поскольку политик планирует избираться в Госдуму и многие факторы выступают «против него». Напомним, в сентябре в Екатеринбурге боксер Егор Мехонцев выступил в суде в качестве эксперта по уголовному делу об угрозе убийством Антона Истомина, который подрался с силовиком. Олимпийский чемпион вступился за подравшегося со следователем СКР екатеринбуржца

