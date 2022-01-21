Мужчина зашел и умер в продуктовом магазине в поселке под Екатеринбургом

Мужчина зашел и умер в продуктовом магазине в поселке под Екатеринбургом
Мужчина зашел и умер в продуктовом магазине в поселке под Екатеринбургом
Сегодня, 22:29ПроисшествияФото: 1MI
В поселке Двуреченск под Екатеринбургом мужчина пришел в продуктовый магазин, однако из-за плохого самочувствия упал и скончался, так и не дойдя до кассы. Все произошло 20 января, медики помочь не успели.

Один из очевидцев рассказал, что когда он зашел магазин, труп лежал вблизи входа, раскинув руки. Он отметил, что не заметил крови и следов насилия. Неподалеку ходили люди, а рядом стояли сотрудники, ждавшие «скорую помощь», сообщает Е1.

О том, что из-за инцидента проводится проверка, сообщили в СКР по Свердловской области. Предварительная информация гласит, что смерть была некриминальной.

Напомним, 10 января в парке «Народный» в Нижнем Тагиле прохожие наткнулись на замерзший труп. Это оказался 46-летний местный житель.

Сюжеты:
Екатеринбург
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