Иномарка загорелась в гараже на ВМЗ в Нижнем Тагиле

Иномарка загорелась в гараже на ВМЗ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:11ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Иномарка загорелась прямо в гараже на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора 20 февраля в 22.17. На площади два квадратных метра загорелся моторный отсек автомобиля Subaru Impreza в гаражном боксе на улице Верхняя Черепанова.

Для тушения к месту происшествия были направлены два пожарных автомобиля и шесть сотрудников МЧС. С огнем удалось справиться за две минуты.

Напомним, 20 февраля ночью загорелся частный дом на улице Коммуны в Нижнем Тагиле. В результате были повреждены стены, межэтажное перекрытие и домашнее имущество. 12 пожарных и четыре единицы спецтехники справились с огнем к четырем утра.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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