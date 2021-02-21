Иномарка загорелась в гараже на ВМЗ в Нижнем Тагиле

Вызов поступил на пульт оператора 20 февраля в 22.17. На площади два квадратных метра загорелся моторный отсек автомобиля Subaru Impreza в гаражном боксе на улице Верхняя Черепанова.
Для тушения к месту происшествия были направлены два пожарных автомобиля и шесть сотрудников МЧС. С огнем удалось справиться за две минуты.
Напомним, 20 февраля ночью загорелся частный дом на улице Коммуны в Нижнем Тагиле. В результате были повреждены стены, межэтажное перекрытие и домашнее имущество. 12 пожарных и четыре единицы спецтехники справились с огнем к четырем утра.