Неизвестные подожгли детскую кровать и диван в квартире в Нижнем Тагиле

В квартире живет семья с детьми. Дети в тот день были у родственников, а муж с женой поругались на бытовой почве, после чего мужчина ушел из дома, а женщина отправилась в гости к соседям. Услышав чуть позже шум, хозяйка вышла в подъезд и увидела, что у ее квартиры толпятся соседи и оттуда идет дым.