Неизвестные подожгли детскую кровать и диван в квартире в Нижнем Тагиле

Неизвестные подожгли детскую кровать и диван в квартире в Нижнем Тагиле
Неизвестные подожгли детскую кровать и диван в квартире в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:37ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

После семейной ссоры произошел поджог в квартире в Нижнем Тагиле

Сообщение о пожаре в квартире дома № 21 на улице 7-й квартал поступило поздно вечером 20 февраля.

В квартире живет семья с детьми. Дети в тот день были у родственников, а муж с женой поругались на бытовой почве, после чего мужчина ушел из дома, а женщина отправилась в гости к соседям. Услышав чуть позже шум, хозяйка вышла в подъезд и увидела, что у ее квартиры толпятся соседи и оттуда идет дым.

Прибывшие на место ЧП пожарные потушили горящий диван и детскую кровать, находившиеся в разных комнатах. Предварительная версия возникновения пожара — поджог.

Фото:ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Также в ночь на 21 февраля в Нижнем Тагиле горела баня на улице Ракетная. Пожар заметили соседи хозяев бани и позвонили им, а те в свою очередь вызвали огнеборцев. Пламя уничтожило кровлю постройки, повредило стены и перекрытие. Вероятная причина возгорания — неправильное устройство печи и дымохода, сообщили в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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