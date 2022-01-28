Неизвестные подожгли продуктовый магазин в Нижнем Тагиле

Неизвестные подожгли продуктовый магазин в Нижнем Тагиле
Неизвестные подожгли продуктовый магазин в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:43ПроисшествияФото: 1MI

Пожар в Нижнем Тагиле повредил продуктовый магазин

Ранним утром 28 января в Нижнем Тагиле загорелся магазин на улице Орджоникидзе. Возможной причиной возгорания специалистыы назвали поджог.

Огонь охватил торговую точку в пятом часу утра. Очевидцы пожара вызвали на место оперативные службы. Борьбу с возгоранием вели два боевых расчета МЧС.

Фото:ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

В результате инцидента выгорело помещение магазина. Площадь повреждений составила восемь квадратных метров. Торговое оборудование, а также вся продукция торгового павильона уничтожены.

Фото:ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО

У торговой точки было разбито окно, поэтому основная версия произошедшего - поджог, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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