Задел зеркало стулом: травма в детском саду Нижнего Тагила была по неосторожности

Зеркало, травмировавшее воспитанника детского сада в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом, раскололось во время праздника. Ребенок случайно задел его стулом, отчего на зеркале появился скол, которым и поранило малыша. По словам сотрудников детского сада, зеркало не разбилось вдребезги.

Ребенок случайно стукнул его стулом. Там появилась трещина и отвалился осколочек, им порезало ребенка. Ему наложили один шов. Вызвали медиков, чтобы исключить, что в ранку могли попасть маленькие осколочки, и обработать надо было в любом случае сообщила сотрудник детского сада.

В детском саду рассказали, что травма произошла из-за зеркала, которое висело в музыкальном зале.

Зеркало упало на празднике, посвященном 8 марта. Утренник был перенесен из-за болезни некоторых детей, проходил он в музыкальном зале. Во время праздника было не менее 15 родителей, присутствовал заведующий детского сада. Праздник вели 2 воспитателя и музыкальный руководитель. Сейчас, на всякий случай, зеркала в помещениях сняли рассказали в детском саду.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что происшествие случилось на занятии у логопеда. В прокуратуре Пригородного района начата проверка по факту травмированию ребенка.