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11-летняя велосипедистка из Екатеринбурга была сбита иномаркой (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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11-летняя велосипедистка из Екатеринбурга была сбита иномаркой (ФОТО)

21 мая 2017, 10:20Происшествия
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