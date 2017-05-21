11-летняя велосипедистка из Екатеринбурга была сбита иномаркой (ФОТО)
21 мая 2017, 10:20Происшествия
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29-летний водитель с 12-летним стажем вождения сбил в Екатеринбурге школьницу.
Сюжеты: Екатеринбург
19 мая в уральской столице произошло ДТП с участием 11-летней школьницы. Юная велосипедистка ехала по тротуару. В это время из двора выезжал автомобиль Volkswagen Golf.
Не успев остановиться, водитель иномарки допустил наезд на девочку, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».
Школьницу госпитализировали в детскую больницу с ушибами. По факту ДТП будет проведено дознание.
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Фото: «Екатеринбург-ТВ»
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