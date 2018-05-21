6 детсадовцев из Карпинска попали в больницу с симптомами отравления
21 мая, 19:50Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура начала проверку после того, как шестерым воспитанникам детского сада №23 в Карпинске понадобилась медицинская помощь из-за резкого ухудшения здоровья.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, в течение нескольких дней в больницу города обратилось шестеро детей из одного детсада с одинаковыми симптомами: боль в животе, рвота и недомогание.
По предварительным данным, у двоих детей после проведения анализов диагностирована ротовирусная инфекция. У остальных детей анализы пока не готовы.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания учащихся.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей