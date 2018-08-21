Житель Дзержинского района задержан за кражу велосипеда в Нижнем Тагиле

В июле 2018 года в Дзержинском районе у 32-летней тагильчанки был украден велосипед. Злоумышленник сдал его в скупку, а 20 августа был задержан полицейскими.
31-летний ранее судимый мужчина сознался в том, что украл велосипед из подъезда дома на улице Окунева и сдал его в скупку.
По факту кражи велосипеда стоимостью 3700 рублей в полиции было возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Всего в 2018 году на территории Нижнего Тагила произошло 29 краж велосипедов. Большая часть фактов пропажи велосипедов приходится на Ленинский район – 16 случаев. По шесть случаев краж произошло в Дзержинском и Тагилстроевском районах.
Сотрудники полиции рекомендуют владельцам велосипедов не оставлять велосипед без присмотра, как в подъездах домов, так и на улице, не доверять присмотр за велосипедом случайным людям, пристегивая велосипед к ограждению, на ночь или на время долгого отсутствия оставлять велосипед в квартире.