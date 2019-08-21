Челябинский депутат при детях расстрелял жену из охотничьего ружья
Инцидент произошёл в ночь на 21 августа в посёлке Локомотивный в Челябинской области. По версии следствия, главврач местной больницы и депутат Локомотивного городского округа Азат Зарипов на глазах детей убил их мать и свою супругу, сообщает Ура.ру.
Прибывшим на место происшествия силовикам депутат вначале рассказал о том, что застал жену с любовником. По мере разбирательства следствие установило, что никаких посторонних людей в момент стрельбы в доме не было. По предварительной версии, между супругами произошла ссора, в ходе которой Зарипов взял ружьё и дважды выстрелил в женщину. При этом в момент ссоры рядом находились трое детей.
Из трех детей общими были двое. Зарипов был очень заботливым отцом, его очень часто видели с ребятами. Но он был старше Елены на 17 лет и в последнее время часто ревновал,рассказал местный житель посёлка Локомотивный.
На данный момент дети находятся у бабушки и дедушки. За их судьбой следит региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина, которая пообещала оказать всю необходимую помощь. Против депутата возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он задержан правоохранительными органами. Региональное отделение партии «Единая Россия», где Зарипов является председателем комиссии по социальной политике, заявило, что на время следствия и суда приостановит его членство.