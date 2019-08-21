Челябинский депутат при детях расстрелял жену из охотничьего ружья

Прибывшим на место происшествия силовикам депутат вначале рассказал о том, что застал жену с любовником. По мере разбирательства следствие установило, что никаких посторонних людей в момент стрельбы в доме не было. По предварительной версии, между супругами произошла ссора, в ходе которой Зарипов взял ружьё и дважды выстрелил в женщину. При этом в момент ссоры рядом находились трое детей.

Из трех детей общими были двое. Зарипов был очень заботливым отцом, его очень часто видели с ребятами. Но он был старше Елены на 17 лет и в последнее время часто ревновал,рассказал местный житель посёлка Локомотивный.