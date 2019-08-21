Под Нижним Тагилом автобус с пассажирами съехал в кювет

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
21 августа в районе села Южаково в Горноуральском городском округе в 8:45 рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. После ДТП трое пострадавших самостоятельно обратились в больницу.
Сюжеты: Эксклюзив
Автобус марки ПАЗ следовал по 642 маршруту из Нижнего Тагила до села Южаково. Начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт рассказал TagilCity.ru, что, по словам водителя, на момент аварии в салоне находились 10 пассажиров. По предварительным данным, пострадали трое.
Трое обратилось в больницу самостоятельно после ДТП,рассказал Сергей Бернгардт.
По факту ДТП организована административная проверка.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей