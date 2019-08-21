Под Нижним Тагилом автобус с пассажирами съехал в кювет

Автобус марки ПАЗ следовал по 642 маршруту из Нижнего Тагила до села Южаково. Начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт рассказал TagilCity.ru, что, по словам водителя, на момент аварии в салоне находились 10 пассажиров. По предварительным данным, пострадали трое.