В Нижнем Тагиле за три дня выявлено 155 нарушений со стороны водителей автобусов

Всего полицейские проверили 622 единицы транспорта, по итогам проверки выявили 155 нарушений. Из них 60 нарушений касались технических неисправностей, в 31 случае водители не использовали ремень безопасности.

С начала 2019 года на территории Нижнего Тагила и ГГО по вине водителей автобусов произошло семь дорожно-транспортных происшествий. В них травмы получили 8 человек.