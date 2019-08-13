В Нижнем Тагиле за три дня выявлено 155 нарушений со стороны водителей автобусов
Сегодня, 18:02ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа в период с 8 по 11 августа было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» с целью предупреждения ДТП по вине водителей автобуса, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках профилактической акции сотрудники дорожной полиции осуществляли контроль за перевозками пассажиров и грузов, работой автотранспортных предприятий.
Всего полицейские проверили 622 единицы транспорта, по итогам проверки выявили 155 нарушений. Из них 60 нарушений касались технических неисправностей, в 31 случае водители не использовали ремень безопасности.
С начала 2019 года на территории Нижнего Тагила и ГГО по вине водителей автобусов произошло семь дорожно-транспортных происшествий. В них травмы получили 8 человек.
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