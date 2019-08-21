В Нижнем Тагиле под колесами поезда погиб мужчина

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Вечером 20 августа на перегоне «Старатель-Нижний Тагил» мужчина попал под поезд, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.
Сюжеты: Нижний Тагил
На вид погибшему 45-50 лет. Он шел по путям и был сбит поездом следования «Екатеринбург-Нижний Тагил». Бригадой поезда были поданы звуковые сигналы и предпринято экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина был доставлен в Нижний Тагил, где бригада медиков констатировала смерть.
По факту произошедшего организована доследственная проверка.
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