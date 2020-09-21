На Урале пьяный мужчина приревновал возлюбленную и поджёг соперника

Происшествие случилось 20 сентября утром в Алапаевске. Мужчина, который узнал, что ему изменяет с напарником любимая женщина, облил соперника бензином и поджег. Пострадавший находится в больнице с 70% ожогов тела. Виновницу конфликта он не тронул.