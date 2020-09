На Урале пьяный мужчина приревновал возлюбленную и поджёг соперника

На Урале мужчина из-за ревности облил соперника бензином и поджег, сообщает Е1.

Происшествие случилось 20 сентября утром в Алапаевске. Мужчина, который узнал, что ему изменяет с напарником любимая женщина, облил соперника бензином и поджег. Пострадавший находится в больнице с 70% ожогов тела. Виновницу конфликта он не тронул. По словам следователей, 32-летний пьяный мужчина поссорился со своим 45-летним знакомым на почве ревности. С места происшествия подозреваемый, который поджег живого человека, сбежал, однако позже туда вернулся. Для поимки полицейские устроили четыре засады. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подожженный мужчина ранее привлекался к административной и уголовной ответственности. Следователями СКР проводится проверка по уголовному делу и сбор доказательств. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью» (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Напомним, в конце августа в Серове были арестованы двое бомжей. Они обвиняются в убийстве и сожжении собутыльника. В Серове двух бомжей обвиняют в убийстве и сожжении собутыльника

Related news: В Серове двух бомжей обвиняют в убийстве и сожжении собутыльника

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter