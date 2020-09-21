На Урале пьяный мужчина приревновал возлюбленную и поджёг соперника

На Урале пьяный мужчина приревновал возлюбленную и поджёг соперника

Сегодня, 18:13ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
На Урале мужчина из-за ревности облил соперника бензином и поджег, сообщает Е1.

Происшествие случилось 20 сентября утром в Алапаевске. Мужчина, который узнал, что ему изменяет с напарником любимая женщина, облил соперника бензином и поджег. Пострадавший находится в больнице с 70% ожогов тела. Виновницу конфликта он не тронул.

По словам следователей, 32-летний пьяный мужчина поссорился со своим 45-летним знакомым на почве ревности.

С места происшествия подозреваемый, который поджег живого человека, сбежал, однако позже туда вернулся. Для поимки полицейские устроили четыре засады.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подожженный мужчина ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.

Следователями СКР проводится проверка по уголовному делу и сбор доказательств. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью» (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Напомним, в конце августа в Серове были арестованы двое бомжей. Они обвиняются в убийстве и сожжении собутыльника.

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