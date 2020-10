21 октября около 10.40 из Тагильского пруда спасатели достали труп мужчины, пишет «Инцидент Нижний Тагил» в группе во «Вконтакте».

Как рассказали подписчики, мужчине на вид 40-50 лет, на теле присутствуют следы борьбы. Неподалеку был найден пакет и наручные часы. Photo: Скриншот с видео «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» Да, наши ребята достали тело мужчины. Он был найден в Тагильском пруду на улице Бригадная в частном секторе ГГМ, рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин. Напомним, в середине июля водолазы достали труп утонувшего мужчины со дна карьера возле Новоасбеста. Под Нижним Тагилом со дна карьера водолазы достали тело утонувшего молодого мужчины

