Под Нижним Тагилом со дна карьера водолазы достали тело утонувшего молодого мужчины
Сегодня, 17:25ПроисшествияФото: скриншот видео МБУ "Центр защиты населения"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня водолазы-спасатели со дна карьера в районе поселка Новоасбест достали тело молодого мужчины, на вид лет 30, сообщил TagilCity.ru руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Он напомнил, что необходимо соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в непроверенных местах, а также в нетрезвом состоянии.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: МБУ "Центр защиты населения"
Напомним, ранее в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге утонул мужчина. Кроме того, в Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь 15-летней школьницы, которая чуть не утонула во время купания в поселке Зональный.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей