Под Нижним Тагилом со дна карьера водолазы достали тело утонувшего молодого мужчины

Он напомнил, что необходимо соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в непроверенных местах, а также в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге утонул мужчина. Кроме того, в Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь 15-летней школьницы, которая чуть не утонула во время купания в поселке Зональный.