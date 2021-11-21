Один погибший: легковушка врезалась в дерево на трассе под Нижним Тагилом

ДТП с отечественным автомобилем произошло утром 21 ноября на автодороге Нижний Тагил — Екатеринбург, в районе коллективного сада Капасиха. В аварии погиб один человек.

Инцидент случился около 10.30. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в Нижнетагильском ПСГ. На фотографиях с места событий можно увидеть, что машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Она получила механические повреждения. Наиболее сильно пострадала передняя часть. Бампер покорежен, также в результате столкновения приподнялся капот. В аварии погиб один человек: женщина-пассажир, рассказали редакции в Отделе пропаганды ГИБДД. Более подробную информацию пообещали предоставить позднее. Фото: страница «Нижнетагильский ПСГ» в Instagram Напомним, в конце октября в Первоуральске произошло смертельное ДТП, в котором погиб лейтенант. Он справился с управлением и врезался в дерево. Оперуполномоченный полиции погиб за рулем своего авто в Первоуральске

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