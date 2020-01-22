В Арамиле найден труп 14-летнего школьника с ножевыми ранениями
Сегодня, 09:11ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет и полиция в Арамиле разбираются в смерти 14-летнего школьника, сообщает портал Е1.
Труп с ножевыми ранениями был обнаружен на улице Октябрьской. В Следственном комитете рассказали, что ведется проверка, от более подробных комментариев в ведомстве воздержались.
Руководитель пресс-службы областного управления МВД полковник Валерий Горелых рассказал, что семья, где воспитывался мальчик, на учете не состояла, характеризуется положительно. Полиция опрашивает знакомых семьи и устанавливает обстоятельства трагедии.
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