Цыгане устроили разборки с полицией в Екатеринбурге из-за тонированной «Лады» (ВИДЕО)

Поздним вечером 21 февраля в Екатеринбурге произошла стычка между полицейскими и местными жителями. Виновником стал 26-летний мужчина, который управлял тонированной «Приорой». Его заметили сотрудники ГИБДД на дороге и сопроводили до дома на служебной машине, чтобы выписать штраф.

Во время проверки к машине сбежались родственники водителя, которые потребовали не оформлять нарушение. Чтобы избежать драки, инспекторы ДПС вызвали подкрепление. В итоге к дому на улице Шекспира подъехали 9 служебных машин.

Ситуация закончилась без происшествий, пишет E1.ru. Водителю выписали штраф за тонировку и езду без ремня. А между тем, для Цыганского поселка это не первая стычка – в 2016 году там произошла разборка между спецназовцем и цыганом, которая закончилась кровавой бойней.