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Цыгане устроили разборки с полицией в Екатеринбурге из-за тонированной «Лады» (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цыгане устроили разборки с полицией в Екатеринбурге из-за тонированной «Лады» (ВИДЕО)

22 февраля, 18:30Происшествия
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