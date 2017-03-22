Уральский ди-джей задержан в своей квартире за торговлю наркотиками (ВИДЕО)

Задержание происходило в квартире подозреваемого, где при осмотре обнаружены: амфетамин, банковские карты для получения денег за наркотики, весы и упаковочная бумага. В кармане штанов мужчины нашли 1 грамм наркотика.

В торговле амфетамином подозреваемый признался сразу же и пояснил, что торгует им через интернет.

Как сообщает Е1, в жилище мужчины обнаружили 3,82 грамма наркотического вещества, сейчас подозреваемый задержан, ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Правоохранители рассматривают версию о возможном сбыте ди-джеем наркотиков в ночных клубах Екатеринбурга.

Видео: фонд "Город без наркотиков" / E1.RU