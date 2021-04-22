Экс-сотрудник «Монетки» в Екатеринбурге раскрыл коммерческие тайны и попался полиции

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По версии следствия, подозреваемый накануне увольнения из торговой сети отправил электронное письмо в адрес конкурирующей структуры, в котором указал информацию об объемах торговли, прибыли и рентабельности, себестоимости товара с НДС и другие данные.
Начальник службы безопасности «Монетки» обнаружил утечку данных и начал расследование. По результатам было написано заявление в полицию. За такие «шалости» нарушителю грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до трех лет, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Отмечается, что мужчина сознался в содеянном и принес извинения в адрес бывших коллег. В отношении подозреваемого 1990 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 183 УК РФ (Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе).
Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд Октябрьского района Екатеринбурга.
Напомним, 2 марта сообщалось, как из-за торговли тайной сотрудник таможни на Урале стал фигурантом двух уголовных дел. что участники преступной группы занимались скачиванием и распространением сведений о таможенных декларациях перевозимых за границу товаров. За передачу данной информации таможенник получил взятку в размере 130 тысяч рублей.