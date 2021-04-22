Экс-сотрудник «Монетки» в Екатеринбурге раскрыл коммерческие тайны и попался полиции

Отмечается, что мужчина сознался в содеянном и принес извинения в адрес бывших коллег. В отношении подозреваемого 1990 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 183 УК РФ (Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе).