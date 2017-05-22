До 7 лет лишения свободы грозит двум екатеринбуржцам за незаконный сбыт природного изумруда (ФОТО)

В уральской столице двое граждан обвиняются в незаконном обороте с драгоценными камнями, совершенном группой лиц по предварительному сговору, согласно УК РФ.

Суд установил и доказал, что 27 сентября 2017 года в одном из кафе Екатеринбурга между ними состоялась сделка по продаже природного изумруда весом 1 кг 226 г. Его стоимость составила 2 752 000 рублей.

Один из мужчин – потенциальный покупатель – действовал в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности. Другой, нарушив правила совершения сделок с природными драгоценными камнями, попытался реализовать ему указанный изумруд.

После этого подельников задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Оно ожидает рассмотрения в суде.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы, согласно законодательству, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.