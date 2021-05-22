У мальчика было заболевание: подробности гибели подростка на свердловском водоеме

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции из Единой дежурно-диспетчерской службы города Каменска-Уральского в 17.00 в пятницу, 22 мая.
Как выяснили сотрудники полиции, прибывшие на место, ребенок не состоял на учете в ПДН, он воспитывался в неполной семье — матерью.
Погибший школьник имел серьезное заболевание, которое могло повлиять на исход в момент погружения под воду при резком перепаде температур воздуха и воды. Тело мальчика достаточно оперативно нашли водолазы, прокомментировал TagilCity.ru пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Он отметил, что начальник регионального главка МВД Александр Мешков дал поручение на областном селекторном совещании всем руководителям территориальных отделов полиции создать мобильные группы во взаимодействии с субъектами профилактики для проведения регулярных рейдов на водоемах, где возможно нахождения детей в жаркий период времени.
Это сделано для того, чтобы проводить профилактическую работу с несовершеннолетними и их законными представителями, которые зачастую вместо тщательного присмотра на реках и озерах за своими детьми, злоупотребляют спиртными напитками, спят или загорают, отметил полковник Горелых.
Напомним, 15-летний юноша погиб при купании на диком пляже в Каменском городском округе. Тело подростка достали из воды спасатели, которых вызвали очевидцы, заметившие, как парень нырнул и больше и не вынырнул.