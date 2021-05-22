У мальчика было заболевание: подробности гибели подростка на свердловском водоеме

Это сделано для того, чтобы проводить профилактическую работу с несовершеннолетними и их законными представителями, которые зачастую вместо тщательного присмотра на реках и озерах за своими детьми, злоупотребляют спиртными напитками, спят или загорают, отметил полковник Горелых.