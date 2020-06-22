В Нижнем Тагиле подросток оказался в больнице после распития алкоголя с бомжами
Сегодня, 15:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В прошлую пятницу, 19 июня, в отделение полиции № 17 в Нижнем Тагиле поступило заявление о пропаже 12-летнего подростка, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам родителей, подававших заявление, в семье произошел конфликт. Закончился он тем, что сын в неизвестном направлении ушел из дома. Найден мальчик был на теплотрассе в районе школы № 55. Он находится в состоянии алкогольного опьянения в компании лиц без определенного места жительства. В результате мальчик был госпитализирован для промывания желудка.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что в отношении родителей ребенка был составлен административный протокол по статье КоАП 20.22 за нахождение ребенка в нетрезвом состоянии. Ранее семья в поле зрения ПДН не попадала и на учете не состояла.
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