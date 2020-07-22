В Нижнем Тагиле на Вые дети нашли четыре снаряда и принесли их маме
Сегодня, 11:54ПроисшествияФото: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"
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Накануне вечером, в Нижнем Тагиле на Вые, детьми были обнаружены четыре снаряда, сообщили очевидц в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Инцидент произошел на улице Высокогорская, 31. Снаряды были найдены возле трубы.
Дети принесли их маме на улицу Быкова, 25. Женщина незамедлительно вызвала органы полиции. Прибывшие на место правоохранители оцепили двор.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что снаряды опасности не представляют.
Снаряды очень старые, не боевые. Опасности они не представляютсообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское»
Напомним, ранее в коллективном саду под Нижним Тагилом дети нашли боевую гранату.
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