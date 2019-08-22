На Серовском тракте Nissan залетел под фуру

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Утром 22 августа на Серовском тракте произошло смертельное ДТП, пишет портал Е1.
Nissan на высокой скорости залетел под припаркованную на обочине фуру, водитель легкового автомобиля погиб на месте. Водитель фуры также мог пострадать в аварии. Он вышел в магазин, а когда возвращался, услышал звук приближающегося авто, а затем произошла авария. Мужчина рассказал, что чудом успел вовремя отбежать.
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Напомним, в Нижнем Тагиле на Вагонке минувшим вечером произошло ДТП с участием трех автомобилей.
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