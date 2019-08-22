На Серовском тракте Nissan залетел под фуру

Nissan на высокой скорости залетел под припаркованную на обочине фуру, водитель легкового автомобиля погиб на месте. Водитель фуры также мог пострадать в аварии. Он вышел в магазин, а когда возвращался, услышал звук приближающегося авто, а затем произошла авария. Мужчина рассказал, что чудом успел вовремя отбежать.