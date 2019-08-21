В Нижнем Тагиле на перекресте улиц Ильича и Тимирязева столкнулись три автомобиля
Сегодня, 19:15ПроисшествияФото: паблик «ЧП Нижний Тагил»
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В Нижнем Тагиле около 19:00 произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщается в паблике «ЧП Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло на перекрестке улиц Ильича и Тимирязева. О том, есть ли пострадавшие, пока ничего не известно. На месте работают сотрудники ГИБДД, а также скорая помощь.
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В отделе пропаганды ГИБДД не смогли оперативно предоставить комментарий касательно инцидента.
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