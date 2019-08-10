В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа вылетел на встречку и столкнулся с иномаркой
Сегодня, 11:37ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле на улице Бригадная, 98 произошло ДТП с участием ВАЗ-2114 и Nissan X-Trail, в результате чего пострадали два человека.
Сюжеты: Нижний Тагил
47-летний водитель ВАЗа двигался в сторону Гальянки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan X-Trail. За рулем иномарки находился 39-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали два человека из ВАЗа. Еще двоих участников аварии медики осмотрели на месте и отпустили домой, сообщил редакции TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.
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