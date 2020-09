На 22 сентября 113 классов переведено на дистанционное образование в Нижнем Тагиле, сообщили TagilCity.ru в оперативном штабе Свердловской области.

80 классов отправили на домашнее обучение из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и вирусом гриппа. 23 класса ушли на дистант из-за COVID-19. На 21 сентября департамент образования Екатеринбурга сообщил о 198 классах, которые перевели на дистанционное обучение. Из них 175 из-за простудных заболеваний и гриппа, 23 в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, закрыты 11 групп в восьми детских садах. В общей сложности в столице Урала на дистанте находятся ученики 58 школ. Почти две сотни школьных классов на Урале отправлены на дистант

Related news: Почти две сотни школьных классов на Урале отправлены на дистант

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter