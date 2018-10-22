Погиб рабочий, на УВЗ отключено электричество: в Нижнем Тагиле произошла авария
В результате аварии на электростанции погиб человек. Свет отключен у части цехов Уралвагонзавода и на Вагонке в Нижнем Тагиле.
При работе на ВЛ «Вязовская-Салка» произошла авария, по причине произошедшего были отключены две линии ОАО «МРСК Урала» мощностью 110 кВ. Одна из линий - основная, другая - резервная. Через подстанцию «Светлая» они обеспечивали электроэнергией несколько цехов УВЗ. На данный момент эти подразделения обесточены, остальные работают без изменений.
Удалось узнать, что в результате инцидента погиб электромонтер сторонней компании. По уточненной информации электромонтер приблизился к фазе одной из цепей при соединении шлейфов на недопустимое расстояние, после чего и произошло чрезвычайное происшествие.
В данное время сотрудники «МРСК Урала» занимаются устранением последствий на месте происшествия. В ближайшее время будет подключена одна из двух линий.
На работу Уралвагонзавода аварийная ситуация не повлияет. Все заказы будут выполнены в срок. Температурный режим во всех цехах соблюдается,сообщает пресс-служба Уралвагонзавода.