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Погиб рабочий, на УВЗ отключено электричество: в Нижнем Тагиле произошла авария
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погиб рабочий, на УВЗ отключено электричество: в Нижнем Тагиле произошла авария

Сегодня, 18:23ПроисшествияФото: rezonans.news
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