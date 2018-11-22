Водитель маршрутки «Союз-НТ» в Нижнем Тагиле высадил школьницу за 6 км от остановки
21 ноября около 21:00 водитель маршрутки АП «Союз-НТ» высадил несовершеннолетнюю школьницу на неосвещенном участке дороги за 6 км от пункта назначения. Мужчина заявил, что не хочет делать крюк.
21 ноября около 21:00 в Нижнем Тагиле водитель коммерческой маршрутки, принадлежащей АП Объединение «Союз-НТ», высадил 17-летнюю девушку на заснеженную обочину в 6 километрах от пункта назначения.
Отец школьницы рассказал, что несовершеннолетняя возвращалась от репетитора, который готовит ее к ЕГЭ. На остановке «Пристань» ее встречала мама. Однако, так как девушка осталась в автобусе единственным пассажиром, водитель решил не делать крюк и потребовал, чтобы школьница вышла. Не смотря на протесты девушки, мужчина высадил ее на неосвещенном участке дороги. Оттуда ее и забрала мама. По словам родителей, у девушки весь вечер была истерика после случившегося.
Родители школьницы обратились в отдел полиции №16. Сотрудники ОВД подтвердили факт обращения граждан и сообщили о проведении проверки.
Руководитель АП Объединение «Союз-НТ» Юрий Косоуров заявил, что не осведомлен о данном происшествии. Он пояснил, что по данному маршруту него работают 16 машин, поэтому родителям необходимо обратиться лично к нему для выяснения ситуации, сообщает «Уралинформбюро».