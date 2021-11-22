Обломки «Мерседеса» разлетелись по дороге после ДТП со столбом в Екатеринбурге

Обломки «Мерседеса» разлетелись по дороге после ДТП со столбом в Екатеринбурге
Обломки «Мерседеса» разлетелись по дороге после ДТП со столбом в Екатеринбурге
Сегодня, 11:17ПроисшествияФото: 1MI
Водитель «Мерседеса» в Екатеринбурге не справился с управлением и влетел в столб на повороте из-за заноса.

Иномарка при повороте вылетела на обочину. Дальше она столкнулась со столбом. Удар был настолько сильным, что на несколько сотен метров по дороге разлетелись обломки, пишет Е1 со ссылкой на очевидца. Он считает, что скорость была слишком высокой.

Вместе с водителем в авто находились два пассажира. Мужчина находился на переднем сидении, а девушка находилась сзади. Она была госпитализирована с травмами.

Второй пассажир не пострадал. На месте аварии работали полиция и ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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