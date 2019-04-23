Пропавшую десятиклассницу из Североуральска нашли на вокзале Сызрани
Сегодня, 16:45ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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22 апреля на вокзале Сызрани полицейские обнаружили пропавшую в Североуральске 17-летнюю школьницу, которая ожидала поезд до Краснодара, сообщает ОМВД России по Североуральску.
По предварительной информации, девочка во время отсутствия не подвергалась насилию.
Напомним, десятиклассница ушла из дома 19 апреля. По версии полицейских, она могла поехать в Екатеринбург, однако нашли школьницу в Сызрани.
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