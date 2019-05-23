В Екатеринбурге водитель Toyota сбил 12-летнего велосипедиста

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23 мая в Екатеринбурге ребенок на велосипеде попал под колеса внедорожника, мальчик получил травму колена, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла близ дома № 49 на улице Краснолесья. Как пояснили корреспондентам Е1 в ГИБДД, 12-летний мальчик опаздывал в школу. Он не спешился и двигался по пешеходному переходу на велосипеде, тем самым нарушив ПДД. В этот момент на него совершил наезд водитель Toyota RAV4. Мальчик выехал на проезжую часть перед приближающемся транспортом, не убедившись в безопасности движения.
Школьник был госпитализирован с места ДТП, у него диагностирована травма колена.
С начала 2019 года в Свердловской области зарегистрировано 268 случаев наезда на пешеходов, 20 аварий закончились летальным исходом, еще 257 человек получили различные травмы. Большинство ДТП с участием пешеходов происходят не по вине автомобилистов.
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