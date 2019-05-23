В Екатеринбурге водитель Toyota сбил 12-летнего велосипедиста

Авария произошла близ дома № 49 на улице Краснолесья. Как пояснили корреспондентам Е1 в ГИБДД, 12-летний мальчик опаздывал в школу. Он не спешился и двигался по пешеходному переходу на велосипеде, тем самым нарушив ПДД. В этот момент на него совершил наезд водитель Toyota RAV4. Мальчик выехал на проезжую часть перед приближающемся транспортом, не убедившись в безопасности движения.