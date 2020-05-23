В коллективном саду под Нижним Тагилом полностью сгорела баня

Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Огонь тушили шесть спасателей на двух единицах спецтехники. Полностью потушить возгорание удалось через 35 минут. Предварительная причина пожара — неправильная установка печи и дымохода.

Также в ОНД отметили, что в период с 1 мая на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа сгорело около 20 бань и садовых домов.