В коллективном саду под Нижним Тагилом полностью сгорела баня
Сегодня, 16:01ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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22 мая около полуночи в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом загорелась частная баня, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Огонь тушили шесть спасателей на двух единицах спецтехники. Полностью потушить возгорание удалось через 35 минут. Предварительная причина пожара — неправильная установка печи и дымохода.
Также в ОНД отметили, что в период с 1 мая на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа сгорело около 20 бань и садовых домов.
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