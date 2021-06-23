Скончалась бывший финансист горздрава Екатеринбурга Маргарита Голованова

Скончалась бывший финансист горздрава Екатеринбурга Маргарита Голованова
Скончалась бывший финансист горздрава Екатеринбурга Маргарита Голованова
Сегодня, 21:40ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
На 94-м году жизни умерла бывший главный финансист горздрава Екатеринбурга Маргарита Голованова. Женщина скончалась в ночь на 23 июня у себя дома.

В горздравотделе Голованова начала работать 3 октября 1 943 года. В 16 лет ее приняли на должность статистика. Позже она стала заведующей планово-экономическим сектором. На пенсию ушла в апреле 1 997 года, в возрасте 70 лет, сообщает Е1.

Прощание с Маргаритой Головановой пройдет 25 июня, в 15.15, в крематории (Сибирский тракт, 10-й километр).

Напомним, в конце мая от осложнении из-за коронавирусной инфекции в городской больнице № 40 скончался глава подразделения Минздрава Свердловской области Сергей Тарадай.

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Екатеринбург
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