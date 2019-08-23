В Екатеринбурге толпа забила до смерти укравшего женскую сумку вора

По словам очевидцев, пока участники ДТП осматривали свои машины, проходивший мимо мужчина схватил женскую сумочку из разбитой машины. За ним побежала группа мужчин. После этого тело вора нашли во дворе дома на улице Вокзальной, 24.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых, за вором побежал один мужчина. По предварительной версии, мужчина ударил умершего, он упал и ударился головой. Причина смерти станет известна после вскрытия. Также Валерий Горелых пояснил, что мужчина, укравший сумку, был неоднократно судим за кражи и грабежи. Екатеринбуржца, нанесшего удар, задержали.