В Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе
Авария произошла 23 августа в 12:40 на улице Балакинская, 16, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
По информации дорожной полиции, иномарка двигалась по улице Балакинская со стороны улицы Индустриальная в сторону улицы Красных зорь. Возле дома № 16 она совершила наезд на подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил ушиб левой стопы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Сотрудники ГИБДД осмотрели транспортное средство, место происшествия, установили данные пострадавшего и водителя. Автоледи пояснила полицейским, что въезжала на перекрёсток на заканчивающийся разрешающий сигнал светофора. В ходе проверки было установлено, что хозяйка автомобиля ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. На месте было проведено освидетельствование водителя на предмет алкогольного опьянения, женщина оказалась трезвой.
Двумя днями ранее под Нижним Тагилом рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. После ДТП трое пострадавших самостоятельно обратились в больницу.