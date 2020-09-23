В Нижнем Тагиле возле администрации района собака разорвала той-терьера

В Нижнем Тагиле возле администрации района собака разорвала той-терьера

Сегодня, 22:31ПроисшествияPhoto: Эльвира Яковлева
Еще одну маленькую собаку разорвал пес в Нижнем Тагиле. Об этом TagilCity.ru рассказала хозяйка погибшего животного Эльвира.

Нападение произошло 22 сентября в 13.00 у здания администрации Дзержинского района на улице Окунева, 22.

Место происшествия
Photo:Эльвира Яковлева

Всё произошло буквально за секунды. Пес в ошейнике, без намордника, набросился и начал мотать в зубах моего той-терьера. Я отогнала его пакетом, но когда обернулась, увидела вывернутые наружу внутренности, говорит Эльвира.

На место происшествия был вызван наряд полиции. Сотрудники установили хозяина напавшего животного и вызвали его к месту событий.

Он не смог объяснить, как его собака оказалась на улице без поводка и намордника. Просто молча выслушал меня и обещал позвонить, но так и не сделал этого. Я уже от него ничего не прошу. Хочу, чтобы люди были внимательнее к своим животным и соблюдали правила — надевали намордник, поделилась девушка.

В МУ МВД «Нижнетагильское» на момент публикации TagilCity.ru предоставить комментарий не смогли.

21 сентября в Нижнем Тагиле на глазах у детей хаски загрыз собаку породы джек-рассел-терьер. Это случилось на площадке для выгула собак в парке «Народный». Пес схватил свою жертву и не отпускал. Пострадавшее животное доставили в ветклинику, но спасти его не удалось.

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