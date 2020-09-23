В Нижнем Тагиле возле администрации района собака разорвала той-терьера

Он не смог объяснить, как его собака оказалась на улице без поводка и намордника. Просто молча выслушал меня и обещал позвонить, но так и не сделал этого. Я уже от него ничего не прошу. Хочу, чтобы люди были внимательнее к своим животным и соблюдали правила — надевали намордник, поделилась девушка.