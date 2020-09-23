В Екатерибурге задержан пассажир такси за попытку ограбления и угрозы

Представители Росгвардии сообщили, что таксист обратился к сотрудникам на улице Циолковского. Он поведал, что во время выполнения заказа, пассажир достал предмет, напоминающий пистолет и приставил к голове. Затем мужчина начал требовать заехать в ломбард, после чего доставить его в Среднеуральск.
Задержан мужчина 1994 года рождения, проживающий в Среднеуральске. При обыске у него нашли травматический пистолет. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, оружие изъято и приобщено к делу как вещественное доказательство, рассказали в управлении Росгвардии.
8 сентября в Екатеринбурге задержали мужчину, который в нетрезвом виде стрелял с балкона из автомата. Оружие оказалось холостым.