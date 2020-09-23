В Екатерибурге задержан пассажир такси за попытку ограбления и угрозы

В Екатерибурге задержан пассажир такси за попытку ограбления и угрозы

Сегодня, 09:08ПроисшествияPhoto: Скриншот с видео E1.ru
К правоохранителям обратился таксист, сообщивший о попытке ограбления и угрозах оружием. По горячим следам подозреваемый был задержан, пишет E1.

Представители Росгвардии сообщили, что таксист обратился к сотрудникам на улице Циолковского. Он поведал, что во время выполнения заказа, пассажир достал предмет, напоминающий пистолет и приставил к голове. Затем мужчина начал требовать заехать в ломбард, после чего доставить его в Среднеуральск.

Задержан мужчина 1994 года рождения, проживающий в Среднеуральске. При обыске у него нашли травматический пистолет. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, оружие изъято и приобщено к делу как вещественное доказательство, рассказали в управлении Росгвардии.

8 сентября в Екатеринбурге задержали мужчину, который в нетрезвом виде стрелял с балкона из автомата. Оружие оказалось холостым.

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