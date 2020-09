В Екатерибурге задержан пассажир такси за попытку ограбления и угрозы

К правоохранителям обратился таксист, сообщивший о попытке ограбления и угрозах оружием. По горячим следам подозреваемый был задержан, пишет E1.

Представители Росгвардии сообщили, что таксист обратился к сотрудникам на улице Циолковского. Он поведал, что во время выполнения заказа, пассажир достал предмет, напоминающий пистолет и приставил к голове. Затем мужчина начал требовать заехать в ломбард, после чего доставить его в Среднеуральск. Задержан мужчина 1994 года рождения, проживающий в Среднеуральске. При обыске у него нашли травматический пистолет. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, оружие изъято и приобщено к делу как вещественное доказательство, рассказали в управлении Росгвардии. 8 сентября в Екатеринбурге задержали мужчину, который в нетрезвом виде стрелял с балкона из автомата. Оружие оказалось холостым. В Екатеринбурге стала известна личность устроившего стрельбу с балкона адвоката

