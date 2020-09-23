В Нижнем Тагиле именинник кинул в гостя пуфом и зарезал

На основании собранных сведений следствием установлено, что 1 февраля 2020 года, мужчина 1996 года рождения собрал знакомых для совместного распития спиртных напитков в честь его дня рождения. На третий день празднования возникла словесная ссора. После чего обвиняемый запустил в голову гостя пуфом, затем убил его многочисленными ударами кулаков и ножом. После происшествия сам попросил соседей вызвать правоохранителей.