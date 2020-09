В Нижнем Тагиле именинник кинул в гостя пуфом и зарезал

В Нижнем Тагиле суд приговорил мужчину к 10 годам за убийство гостя на своем дне рождения, сообщает СУ Следственного комитета по Свердловской области.

На основании собранных сведений следствием установлено, что 1 февраля 2020 года, мужчина 1996 года рождения собрал знакомых для совместного распития спиртных напитков в честь его дня рождения. На третий день празднования возникла словесная ссора. После чего обвиняемый запустил в голову гостя пуфом, затем убил его многочисленными ударами кулаков и ножом. После происшествия сам попросил соседей вызвать правоохранителей. Суд рассмотрел предоставленные доказательства и признал мужчину виновным. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Напомним, завершилось расследование по факту убийства Ксении Каторгиной. Женщина поехала показывать потенциальным покупателям свой автомобиль Audi Q5. После этого она пропала, а машину нашли у перекупщиков со следами крови в салоне. Труп девушки был найден позднее. Подозреваемые, два мужчины и женщина, были задержаны в Челябинской области. На данный момент подозреваемые ознакамливаются с материалами дела. В Екатеринбурге завершили расследование по делу об убийстве Ксении Каторгиной

