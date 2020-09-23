В Нижнем Тагиле на видео попал вылетевший на тротуар BMW

В Нижнем Тагиле на видео попал вылетевший на тротуар BMW

Сегодня, 14:22ПроисшествияPhoto: «Сети Тагила»
Камеры «Сетей Тагила» зафиксировали, что на Гальянке женщина-водитель не справилась с управлением и снесла дорожные знаки.

Как рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности, авария произошла 22 сентября в 16.00.

Женщина 1988 года рождения двигалась по Уральскому проспекту на автомобиле BMW X6. При повороте на улицу Дружинина, рядом с домом № 62, она не справилась с управлением и выехала на тротуар. При этом иномарка сбила дорожные знаки.

Предварительной причиной является несоблюдение скорости,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД.

В ДТП пострадавших нет, водитель за рулем находилась в трезвом состоянии.

Video:«Сети Тагила»

Напомним, полицейские Нижнего Тагила ищут очевидцев смертельного ДТП с пешеходом на улице Чайковского, которое произошло 11 сентября.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
дтпиномаркаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы