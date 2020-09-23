В Нижнем Тагиле на видео попал вылетевший на тротуар BMW

Как рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности, авария произошла 22 сентября в 16.00.
Женщина 1988 года рождения двигалась по Уральскому проспекту на автомобиле BMW X6. При повороте на улицу Дружинина, рядом с домом № 62, она не справилась с управлением и выехала на тротуар. При этом иномарка сбила дорожные знаки.
Предварительной причиной является несоблюдение скорости,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД.
В ДТП пострадавших нет, водитель за рулем находилась в трезвом состоянии.
Напомним, полицейские Нижнего Тагила ищут очевидцев смертельного ДТП с пешеходом на улице Чайковского, которое произошло 11 сентября.