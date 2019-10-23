В Нижнем Тагиле девять человек эвакуированы из-за пожара в пятиэтажном доме

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, повреждено домашнее имущество и отделка в квартире на третьем этаже. Пожару был присвоен повышенный ранг — 1 БИС. Из-за сильного задымления возникла опасность для жителей других квартир. Были эвакуированы девять человек, среди них один ребенок.