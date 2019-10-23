В Нижнем Тагиле девять человек эвакуированы из-за пожара в пятиэтажном доме
Сегодня, 10:50ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
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22 октября произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Выйская, 62, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, повреждено домашнее имущество и отделка в квартире на третьем этаже. Пожару был присвоен повышенный ранг — 1 БИС. Из-за сильного задымления возникла опасность для жителей других квартир. Были эвакуированы девять человек, среди них один ребенок.
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В тушении огня принимали участие десять сотрудников МЧС на четырех единицах спецтехники. По факту пожара проводится проверка, причины возгорания устанавливаются.
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