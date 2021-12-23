Женщина погибла в ДТП с двумя иномарками и грейдером на трассе под Екатеринбургом

Женщина погибла в ДТП с двумя иномарками и грейдером на трассе под Екатеринбургом
Женщина погибла в ДТП с двумя иномарками и грейдером на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: ГИБДД по Екатеринбургу
Дорожная авария произошла этой ночью на пересечении объездной дороги Екатеринбурга и Чусовского тракта. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

Полиция продолжает проверку по факту смертельного ДТП на объездной Екатеринбурга. Участниками автокатастрофы стали две иномарки и грейдер, очищавший дорогу от снега.

Как установлено на месте происшествия, за рулем Nissan Murano находился 32-летний мужчина. Машина двигалась по Объездной со стороны Московского тракта в направлении Широкой Речки. В салоне были: мужчина, женщина и трое малолетних детей.

В этот момент от ТРЦ «Мега» на Чусовской тракт, на зеленый сигнал светофора, выезжал автомобиль марки Audi. Им управляла 43-летняя женщина. С ней в салоне находился один пассажир.

Удар был такой силы, что у Nissan смяло всю переднюю часть. Кроссовер отбросило на стоящий грейдер. Сидевшая в нем женщина получила смертельную травму. Водители и дети остались живы, пассажир Audi — тоже.

По информации полиции, семилетний мальчик в момент ДТП разбил себе нос. Четырехлетний ребенок сидел за водительским креслом вместе с двухлетней девочкой. Все они были пристегнуты ремнями безопасности и находились в детских креслах.

На месте происшествия работали оперативные службы. Бригады скорой доставили пострадавших в больницу. Дети напуганы, они ждут своего отца. Сам он остался на месте ДТП. У мужчины шок от произошедшего. Его погибшей супруге было чуть за тридцать. Семья возвращалась домой в Тюмень. Мужчина ехал с остановками, но сказалась усталость.

По окончании проверки полиция примет процессуальное решение, сообщили в областной ГИБДД.

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