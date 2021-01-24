В Екатеринбурге полиция и ОМОН устроили облаву на ночной клуб

22 января в 23.30 в клубе в ТЦ «Антей» погас свет. Посетителям сообщили о полицейской облаве, попросили надеть маски и направиться к гардеробу, пишет E1 со ссылкой на очевидца.
По словам участника событий, клиентов начали выгонять на улицу через запасной выход.
Люди уже заказали напитки, кальяны и расплатились. Но всех выгоняли и не сообщили, что будет какая-то компенсация, рассказал очевидец.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, силовики прибыли для проверки объекта по наводке неравнодушного гражданина.
Прибыли совместно с бойцами ОМОН. Информация о работе клуба в запрещенное время подтвердилась. С клиентами была проведена профилактическая беседа. В отношении организации планируется заведение административного материала, рассказал Валерий Горелых.
Напомним, 5 декабря стало известно об облаве полиции на гей-клуб в Екатеринбурге из-за проведения вечерники после 23.00. Один из граждан был задержан и доставлен в отдел полиции. Он будет привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.