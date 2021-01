В Екатеринбурге полиция и ОМОН устроили облаву на ночной клуб

В Екатеринбурге сотрудники полиции и бойцы ОМОН устроили облаву на ночной клуб Chili.

22 января в 23.30 в клубе в ТЦ «Антей» погас свет. Посетителям сообщили о полицейской облаве, попросили надеть маски и направиться к гардеробу, пишет E1 со ссылкой на очевидца. По словам участника событий, клиентов начали выгонять на улицу через запасной выход. Photo: Читатель E1.ru Люди уже заказали напитки, кальяны и расплатились. Но всех выгоняли и не сообщили, что будет какая-то компенсация, рассказал очевидец. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, силовики прибыли для проверки объекта по наводке неравнодушного гражданина. Прибыли совместно с бойцами ОМОН. Информация о работе клуба в запрещенное время подтвердилась. С клиентами была проведена профилактическая беседа. В отношении организации планируется заведение административного материала, рассказал Валерий Горелых. Напомним, 5 декабря стало известно об облаве полиции на гей-клуб в Екатеринбурге из-за проведения вечерники после 23.00. Один из граждан был задержан и доставлен в отдел полиции. Он будет привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. В Екатеринбурге силовики устроили облаву на гей-клуб во время запрещенной вечеринки

