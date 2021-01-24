В Екатеринбурге полиция и ОМОН устроили облаву на ночной клуб

В Екатеринбурге полиция и ОМОН устроили облаву на ночной клуб

Сегодня, 10:28ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге сотрудники полиции и бойцы ОМОН устроили облаву на ночной клуб Chili.

22 января в 23.30 в клубе в ТЦ «Антей» погас свет. Посетителям сообщили о полицейской облаве, попросили надеть маски и направиться к гардеробу, пишет E1 со ссылкой на очевидца.

По словам участника событий, клиентов начали выгонять на улицу через запасной выход.

Photo:Читатель E1.ru

Люди уже заказали напитки, кальяны и расплатились. Но всех выгоняли и не сообщили, что будет какая-то компенсация, рассказал очевидец.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, силовики прибыли для проверки объекта по наводке неравнодушного гражданина.

Прибыли совместно с бойцами ОМОН. Информация о работе клуба в запрещенное время подтвердилась. С клиентами была проведена профилактическая беседа. В отношении организации планируется заведение административного материала, рассказал Валерий Горелых.

Напомним, 5 декабря стало известно об облаве полиции на гей-клуб в Екатеринбурге из-за проведения вечерники после 23.00. Один из граждан был задержан и доставлен в отдел полиции. Он будет привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
полициявечеринкаомонЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы