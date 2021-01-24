В Нижнем Тагиле на улице Булата Окуджавы сгорела иномарка

В Нижнем Тагиле на улице Булата Окуджавы сгорела иномарка

Сегодня, 11:06ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле утром сгорел автомобиль на ГГМ, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оператора 24 января в 05.22. Загорелся автомобиль Ford Fiesta на Булата Окуджавы.

Горение образовалось в районе моторного отсека и салона иномарки. Кроме того, от огня получил повреждения автомобиль «ВАЗ-2113».

Photo:пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

К тушению были привлечены силы двух пожарных автомобилей и пяти сотрудников МЧС. С огнем удалось справиться за пять минут.

Напомним, с 19 января на территории Нижнего Тагила действует особый противопожарный режим. Он подразумевает патрулирование потенциально опасных участков, профилактические беседы с населением и контроль за наличием проезда для спецтехники.

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