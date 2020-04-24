На жителя Урала завели уголовное дело по подозрению в убийстве сожительницы ножом

Инцидент произошел 19 апреля. Мужчина со своей подругой распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними началась ссора, в ходе которой мужчина не совладал с собой и набросился на подругу с кухонным ножом.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчина нанес сожительнице колото-резаное ранение в области груди. От полученной раны потерпевшая скончалась на месте.

Осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую помощь. Как рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых, на момент прибытия полицейских он все еще оставался в квартиру. Он сознался в совершенном преступлении, а также указал, где лежит нож. Ранее мужчина был судим за грабеж, разбойное нападение, а также оскорбление представителей власти.