Емкости с авитопливом хранились открытыми на площадке в Алапаевске

Емкости с авитопливом хранились открытыми на площадке в Алапаевске
Емкости с авитопливом хранились открытыми на площадке в Алапаевске
Сегодня, 10:59ПроисшествияФото: pixabay.com
Прокуроры нашли ряд нарушений на посадочной площадке Алапаевск, принадлежащей ООО «Аэроурал».

Егоршинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законов о безопасности полетов и пожарной безопасности. В результате инспекторы нашли нарушения на посадочной площадке Алапаевск.

Известно, что площадка принадлежит ООО «Аэроурал». На месте емкости с авиационным бензином хранились в открытом, незащищенном виде. Помимо прочего, в паспорт площадки не вносились данные. Отсутствовали проверки бортовых журналов.

В отношении начальника фирмы возбуждено дело по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. Также внесено представление. Двоих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения обязали устранить и проконтролировать ход его устранения.

Сюжеты:
АлапаевскНовости УрФО
Материалы по теме:
нарушениештрафсамолет#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы