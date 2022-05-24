Емкости с авитопливом хранились открытыми на площадке в Алапаевске

Егоршинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законов о безопасности полетов и пожарной безопасности. В результате инспекторы нашли нарушения на посадочной площадке Алапаевск.
Известно, что площадка принадлежит ООО «Аэроурал». На месте емкости с авиационным бензином хранились в открытом, незащищенном виде. Помимо прочего, в паспорт площадки не вносились данные. Отсутствовали проверки бортовых журналов.
В отношении начальника фирмы возбуждено дело по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. Также внесено представление. Двоих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения обязали устранить и проконтролировать ход его устранения.