В Нижнем Тагиле автомобиль сбил собаку и скрылся

В результате наезда собака осталась жива, но повредила задние лапы.

Инцидент произошел днем возле дома № 13 на улице Бобкова. 10-летние брат с сестрой выгуливали собаку, при переходе через дорогу собаку сбил автомобиль и скрылся с места происшествия.