В Нижнем Тагиле автомобиль сбил собаку и скрылся

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На улице Бобкова в Нижнем Тагиле автомобиль сбил маленькую собаку, которую выгуливали двое детей, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате наезда собака осталась жива, но повредила задние лапы.
Видео
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Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
Инцидент произошел днем возле дома № 13 на улице Бобкова. 10-летние брат с сестрой выгуливали собаку, при переходе через дорогу собаку сбил автомобиль и скрылся с места происшествия.
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