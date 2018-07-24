Задержанный мужчина погиб в отделении полиции Екатеринбурга

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По информации общественной наблюдательной комиссии в отделении полиции №7 города Екатеринбурга погиб задержанный мужчина. Официальные комментарии от МВД на данный момент отсутствуют.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь на 24 июля в отделении полиции №7 погиб задержанный. Как сообщает Znak.com, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сотрудники полиции не сумели уследить за мужчиной и он покончил с собой.
Рабочая группа ОНК прибыла на место происшествия, но, по словам члена наблюдательной комиссии Вячеслава Башкова, их не пускают внутрь. Журнал учёта задержанных лиц полицейские предоставить отказываются, дать комментарии не могут.
Официальные комментарии от ГУ МВД России по Свердловской области не поступали.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей